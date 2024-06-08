夏日戲水潛藏疾病風險 醫：若不適須儘快就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）夏日炎炎玩水夯，醫師今天提醒，水中藏著肉眼看不到的細菌與病毒，增加上吐下瀉風險，嚴重恐引發敗血症等重症，除避免把水喝進肚，慎選玩水場域，玩水後最好以乾淨水沖洗，若感到不適，應儘快就醫治療。

迎接夏日，位於新北市三重、新店、汐止、新莊等5處免費戲水場所，今天提早開放，民眾於端午連假親子同樂，玩水「清涼一夏」。中華民國基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然提醒，當心水中藏著肉眼看不到的細菌與病毒。

林應然告訴中央社記者，一般游泳池是用漂白水消毒，不見得能消毒完全，且民眾下水前如果沒有先沖洗身體，可能會將身上的汗水、表皮細胞微生物等帶入泳池，尤其小朋友通常水性不佳，一不注意恐將病菌或遭污染過的髒水喝下肚，導致腸胃不適、發燒與腹瀉嘔吐等腸胃炎風險大增。

此外，林應然表示，漂白水本身就有一定的刺激性，某些人可能因此被誘發鼻子、氣喘或咳嗽等過敏症狀。

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現在流行的親水樂園更是危機四伏，林應然指出，人工戲水區的水若沒有經過一定消毒、過濾，像是諾羅、腸病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等病毒或細菌，都會透過水傳染，戶外也可能有寄生蟲問題，天然的海水、溪水、河水，甚至山泉水未經消毒，寄生蟲的問題更嚴重。

他提醒，這些病菌輕則令人發燒、腹瀉，重則引發敗血症、腦膜炎等致死危機，夏日安心玩水，務必慎選玩水場域，人多、水有雜質、水面有飄浮物等，就不要下水，玩水後最好立刻用乾淨的水沖洗全身，若感到不適，應儘快就醫。（編輯：李亨山）1130608