午後山區及大台北宜花留意大雨 中南部不定時短暫降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中央氣象署今天表示，鋒面位於台灣北部海面，台灣位於鋒面前緣，且西南風逐漸增強，持續帶來水氣，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機會，而北台灣也有局部短暫陣雨或雷雨機會，其他地區留意午後雷陣雨。

氣象署提醒，今天午後雷陣雨較明顯，其中在宜蘭、花蓮、大台北地區及各地山區容易有短延時強降雨及局部大雨發生，尤其近期山區土石鬆軟，前往山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，在溪河、海濱戲水，應隨時留意天氣變化，注意安全。

氣溫方面，夜晚清晨低溫攝氏24到26度，預測各地高溫29至32度，沒有下雨時體感較為悶熱，外出請多補充水分。

下週三（12日）之前，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，今天宜蘭亦有低雲或局部霧影響能見度，往返離島請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，迎風面擴散條件較好，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1130609