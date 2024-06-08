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花蓮端午觀光人潮冷清 業者樂觀等待旅遊復甦

2024/6/8 17:02（6/8 18:06 更新）
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端午3天連假開跑，8日花蓮地區賞鯨船也出現人潮。有業者表示，端午連假前2天賞鯨人潮稍微回溫3成。中央社記者張祈攝 113年6月8日
端午3天連假開跑，8日花蓮地區賞鯨船也出現人潮。有業者表示，端午連假前2天賞鯨人潮稍微回溫3成。中央社記者張祈攝 113年6月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）端午連假首日，花蓮住房率約1成，雖不及往年熱絡，海洋公園、賞鯨船都有出現人潮，觀光業者樂觀表示，地震後花蓮旅遊復甦有慢慢露出曙光。

蘇花公路崇德段6月至今累計發生3次土石流、1次落石，公路局東區養護工程分局統計，今天截至下午3時，蘇花路廊南下車輛只有3500餘輛，僅約去年端午連假首日3成交通量。

鐵路部分，花蓮站長楊舜安指出，今明兩天花蓮站上、下車搭乘人數都較去年同期成長，但今年以返鄉人潮佔多數，熱門時段車票幾乎賣完，其餘時段仍有零星車票。

花蓮旅宿業統計，連假首日住房率勉強維持1成，第2天僅剩約6％，相較往年確實差很多。旅宿業者表示，原本預估散客、過路客會陸續出現，但蘇花公路連續落石，客人就會避開蘇花路段。

遠雄海洋公園指出，今天入園約1500人，雖人數不如以往連假，但差不多慢慢恢復一般假日入園人數，旅遊復甦慢慢有露出曙光，需要大家一起努力支持，也推出多項優惠方案，憑大眾運輸工具車票可享2人同行新台幣990元優惠等，希望鼓勵民眾入園。

賞鯨業進入旺季，但受地震影響，賞鯨客銳減。王姓業者說，往年旺季1天約上千名遊客，目前只剩約1成，預約訂單已經退到10月。邱姓賞鯨業者說，端午連假前2天，賞鯨人潮稍微回溫3成，「看到有人來就很開心」，不無小補。

林業及自然保育署花蓮分署修復林田山林業文化園區，包括原子炭工廠、冰店、食堂和宿舍等，今天舉行林田山納涼祭，吸引人潮到訪旅遊。（編輯：郭諭儒）1130608

端午連假登場，花蓮遠雄海洋公園指出，首日8日入園人次約1500人，雖不如以往連假，但差不多開始慢慢恢復一般假日入園人數，旅遊復甦漸露曙光，後續需要大家一起努力支持。（遠雄海洋公園提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
端午連假登場，花蓮遠雄海洋公園指出，首日8日入園人次約1500人，雖不如以往連假，但差不多開始慢慢恢復一般假日入園人數，旅遊復甦漸露曙光，後續需要大家一起努力支持。（遠雄海洋公園提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
林業及自然保育署花蓮分署修復位於鳳林鎮的林田山林業文化園區，並選在端午連假第一天的8日舉辦林田山納涼祭與懷舊市集，吸引人潮走訪。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
林業及自然保育署花蓮分署修復位於鳳林鎮的林田山林業文化園區，並選在端午連假第一天的8日舉辦林田山納涼祭與懷舊市集，吸引人潮走訪。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 113年6月8日
#花蓮縣
#楊舜安
#蘇花公路
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