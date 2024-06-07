花蓮振興文化幣加碼1200點 店家推加碼方案響應

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）因應0403花蓮地震災情，文化部推出花蓮限定文化幣加碼1200點，明天起上路。花蓮藝文消費店家也推出加碼優惠，希望能吸引遊客到訪、刺激買氣。

花蓮加碼方案將上路，文化部今天分別於花蓮文化創意園區、光復鄉中區藝文基地舉辦說明會，文化部文創發展司長江清松、花蓮縣文化局長吳勁毅說明使用方式。

江清松指出，首波加碼的花蓮專屬文化幣明天上午8時開始使用，符合領取資格的16歲到22歲青年，到花蓮藝文消費點出示會員條碼，完成身分驗證後，就可領到1200點花蓮振興文化幣。

江清松說，花蓮振興文化幣只能在花蓮使用，可以買書、看國片、表演及消費等，首波匡列新台幣2000萬元額度，若超出額度都會支持，只要在今年12月31日前申請領用，都可獲得1200點花蓮限定加碼。

花蓮縣文化局盤點，花蓮地區消費點包含市集約222個，吳勁毅說，消費點從地震前的145家成長至200多家，目前卓溪鄉、瑞穗鄉還沒有消費點，會持續招募適合店家加入，可透過文化幣APP或官網查詢。

七星潭柴魚博物館執行長馮筱惠說，地震後生意只剩1成，館內主要以親子旅遊為主，觀察去年使用文化幣消費的占3至4成，對這次中央推出的花蓮限定加碼方案樂觀其成，希望能在暑假吸引親子到花蓮旅遊、刺激消費。

獨立書店「孩好書屋」業者賴威任說，過去觀察使用文化幣到店裡消費的民眾，約7成是外地遊客，這次推出限定花蓮消費加碼，實質可幫助在地業者，店裡也推出文化幣優惠，購書滿千元送百元圖書禮券或二手書等優惠。

花蓮多羅滿賞鯨文化館也推出賞鯨體驗加碼送，原價新台幣800元船票，持文化幣購票選擇6月航班，1200點可買2張船票，可指定2人同行或同1人2個不同時段出海。（編輯：謝雅竹）1130607

因應0403花蓮地震災情，文化部推出「文化幣花蓮限定，擴大加碼1200點」方案，8日起開放領用，7日上午在花蓮文創園區舉行說明會，下午將前往光復鄉中區藝文基地辦理第2場說明會。中央社記者張祈攝 113年6月7日