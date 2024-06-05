花蓮國旅振興補助上路 觀光旅宿推優惠加碼響應

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）受「0403」地震及餘震影響，花蓮端午連假住房率不到2成，因應花東國旅補助上路，住宿業、觀光業推出加碼方案，希望能提高遊客旅遊意願。

花蓮國旅補助上路，自由行週一至週四平日住宿每房補助新台幣1000元，週五至週日住宿補助500元；團客每團補助2萬元。花蓮旅宿業統計，端午連假平均住房率不到2成，目前6月住宿率平均不到2成、7月訂房率約只有2成。

觀光旅宿業者分析，地震後仍有餘震，目前國旅訂房以8月較多，不少遊客仍在觀望餘震情形，暑期國旅以自駕居多，若蘇花公路能更穩定，對觀光幫助會更加分。

不少旅宿業者推出自救方案，福容大飯店花蓮店指出，即日起至12月30日，持往返花蓮台鐵車票、機票或加油發票入住指定方案，房價現折880元；即日起至8月31日，指定專案客房買一晚送一晚（不含早餐），每日限量6間（入住日期至12月30日），另外，只要使用花蓮振興補助，即可獲贈價值3000元大禮包，還可參加抽獎。

煙波飯店即日起至9月30日，加碼響應振興花蓮震後獎勵旅遊，每房加贈總價值1000元餐飲抵用券；入住指定房型，不分平假日每房加碼贈住宿抵用金1000元，並於現場結帳時直接折抵；每房加碼送線上刮刮樂。

遠雄悅來大飯店6月29日至8月28日推出「航向太平洋」專案優惠價，房價包含美食、娛樂及海洋公園門票；海洋公園6月起重新開放，推出6月壽星本人免費入場方案。

位在花蓮中南區的瑞穗鄉天合國際觀光酒店，端午連假住房率繳出6成住房率，已有上百筆散客使用國旅優惠。酒店也推出「快樂加倍」方案，城堡精緻客房加碼折扣，加贈輕食券、設施優惠等。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，太魯閣國家公園受創嚴重需要休養生息，至少要5至10年才能恢復，交通僅有鐵路正常通行，蘇花公路仍要管制通行，還在和中央爭取增開專列、班機加開等。

張志翔指出，導遊領隊協會規劃18條安心旅遊路線，宣傳花蓮依舊安好，提振遊客旅遊信心，也透過舉辦多場活動，希望帶動暑期旅遊人潮。

花蓮縣府7月3日至7日在東大門廣場舉行「2024花蓮夏戀嘉年華」；3日至8月11日在壽豐鯉魚潭「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，每晚有劇團表演等活動。（編輯：孫承武）130605