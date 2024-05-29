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花蓮自由行補助開放登記 6月起平日每房折1000元假日500元

2024/5/29 16:36（5/29 17:07 更新）
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花蓮景點七星潭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）花蓮自由行國旅補助即日起開放民眾上網登記，觀光署今天指出，只要持有中華民國身分者都可以上網登記後，平日入住可折抵1000元，假日折抵500元，並將會在網站公告經費進度。

花蓮國旅補助6月1日開跑，6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助新台幣1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。

交通部觀光署今天指出，即日起持有中華民國身分者民眾可上「個別旅客住宿優惠活動」專區登記參加花蓮國旅補助，登記完後入住花蓮旅宿，符合資格就可折抵房價。

觀光署指出，目前已經有超過700家旅宿參加，不過旅客花蓮國旅補助跟8月上路的台東國旅補助只能擇一參加。

觀光署說，旅客可以直接向旅宿業者訂房，或者透過觀光署核定旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作旅宿業訂房。

觀光署指出，活動因預算經費有限，活動至預算用罄為止，如經費提前用罄，觀光署至遲將於經費用罄3週前公告停止受理申請，網站也隨時有經費的進度更新，供旅客參考。（編輯：陳政偉）1130529

花蓮自由行國旅補助6月1日開跑，即日起開放民眾上網登記。（圖取自觀光署網頁gostayeast.tad.gov.tw）
花蓮自由行國旅補助6月1日開跑，即日起開放民眾上網登記。（圖取自觀光署網頁gostayeast.tad.gov.tw）
#花蓮
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