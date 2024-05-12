台東自由行住宿補貼8月開跑 平日每房最高1000元

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（中央社記者余曉涵台北12日電）觀光署今天宣布觀光振興花蓮方案的台東部分，預計6月起陸續啟動，其中民眾最關心的自由行住宿補貼，規劃8月起至9月底，週一到週四住宿台東地區，每房每晚最高補助新台幣1000元。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並依據觀光署專業分析及經驗，但花東在交通、文化及資源是旅遊生命共同體，因此在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興3大措施，全案經觀光署與台東縣政府共同研商，且取得共識，將分階段進行。

觀光署指出，6月1日起台灣好行及台灣觀巴優惠措施率先實施，結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠。

觀光署表示，團體旅遊補助方面在7月到9月實施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請2團。

自由行住宿補貼方面，觀光署指出，從8月起到9月底，週一到週四住宿台東地區，每房每晚最高補助1000元。

觀光署指出，所屬花東縱谷及東海岸兩大國家風景區管理處同步在重建整修後，也與花蓮縣政府及台東縣政府共同合作，將配合仲夏節與暑假期間，以系列性亮點活動加強引客，並強化國外宣傳行銷。（編輯：張雅淨）1130512