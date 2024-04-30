安置花蓮地震受災戶 住旅宿每月補助最高4.4萬

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（中央社記者余曉涵台北30日電）為了協助花蓮地震受災戶，觀光署與國土管理署共同推出安置旅宿措施補助，讓災民免費住旅館，每戶以補助入住1房為原則，雙人房每月補助新台幣3.2萬元及4人房補助4.4萬元。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，為協助安置因「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處的花蓮地區受災戶，與內政部國土管理署合作，在「0403震災受災戶住宅補貼方案」內規劃「花蓮縣受災戶短期安置旅宿措施」。

觀光署表示，將積極媒合花蓮縣旅宿業者提供空閒房間，為受災戶提供短期安置量能，並協助提升當地旅宿業因地震影響致遊客減少住房率，加速花蓮地區受災戶及旅宿業者災後復原作業。

觀光署說，安置措施預計執行3個月，由花蓮縣政府核定及公告配合旅宿業者名單，提供雙人房及4人房房源，由中央政府協調資金，補助旅宿業者提供住房費用，讓有需要的受災戶以月租方式免費入住，每戶以補助入住1房為原則，並以每月雙人房3.2萬元及每月4人房4.4萬元為原則。

觀光署指出，初步盤點約有125家花蓮縣合法觀光旅館、旅館及民宿業者願意配合安置措施，可提供近1200間房，將請花蓮縣政府協助確認合作業者名單及房間數，在「0403震災受災戶住宅補貼方案」核定後儘速公告名單並依後續相關作業辦理，協助花蓮受災戶短期住宿需求。1130430