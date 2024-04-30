403花蓮地震受災戶 免繳6個月國民年金保費

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）衛生福利部社會保險司今天公布，將補助擁有國民年金保險被保險人身分的403花蓮地震受災戶，自4至9月受災戶免繳國保保費，每人補助新台幣7116元，初估補助人數約265人。

行政院今年4月3日公告403花蓮震災災區範圍為花蓮縣，協助震災受災民眾。社保司今天透過新聞稿說明，依據「災害防救法」、「災區受災國民年金保險被保險人保險費補助辦法」，補助災區受災國保被保險人6個月保險費，補助日期為今年4月1日至9月30日。

衛福部社保司副司長陳真慧接受媒體採訪時表示，花蓮震災災民不需提出申請，符合各項受災救助金規定者，政府將直接於保險費繳款單扣除國保自付保險費。以國保每月保費1186元計算，半年補助金額約7116元，推估補助人數為265人、總補助金額約188萬元。

這筆補助金費用將由衛福部公務預算及國保保費補助來勻支，除了花蓮震災災民將由政府自動比對符合資格者補助災後6個月應負擔保險費，其他國保被保險人如因經濟困難，無力繳納，可向戶籍地鄉鎮市區公所申請提高保費補助資格。

社保司表示，符合資格者可提高保費補助比率至55%到100%，另外有分期繳納、10年緩繳等彈性補繳措施。民眾如有國保保費繳納或申請保險給付相關疑問，可透過勞動部勞工保險局專線電話詢問。（編輯：張雅淨）1130430