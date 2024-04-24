花蓮地震又下雨 秀林鄉山區土石流潛勢區撤近千人

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮地震頻傳，秀林鄉還下大雨，考量山區可能會有土石流等情況發生，鄉公所今天持續針對和中、和仁部落居民強制撤村，另富世、崇德、和平3村也啟動收容機制，共安置近千人。

中央氣象署持續發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，宜蘭、花蓮等山區有局部大雨發生的機率；氣象署統計今天截至下午3時許，花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界累計雨量達100.5毫米。

秀林鄉公所今天持續針對和中、和仁部落的土石流潛勢溪流區域實施強制撤村，安置近百人；富世村約400人、崇德村約380人下午也由警消協助撤離。

秀林鄉長王玫瑰接受媒體聯訪表示，中央氣象署22日發布大雨特報就不敢輕忽，昨天下午針對和中、和仁部落撤村，稍晚和仁部落確實出現土石流，感謝縣府、警消的協助。

王玫瑰說，目前秀林鄉大小地震不斷、雨勢也持續，因此強制全鄉保全戶撤到收容站安置，今天擴大範圍，啟動富世、崇德、和平3村的收容機制，安置地點都在附近國小，是相對安全的處所。（編輯：吳協昌）1130424