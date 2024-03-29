吳釗燮：美持續軍援烏克蘭 有助嚇阻中國犯台

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（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）紐約時報報導，外交部長吳釗燮表示，美國如停止軍援烏克蘭，讓俄羅斯取得勝利，中國對台進逼將更膽大妄為，也將強化北京將華府描繪為不可靠夥伴的反美宣傳論述。

吳釗燮28日在台北受訪時說：「當別人問我們美國可不可以拋棄烏克蘭時，答案是否定的，因為世界不以非黑即白的方式運作，或是你一次只能關注一個戰區，這世界緊密相連。」

俄軍全面入侵烏克蘭進入第3年，烏軍反攻進展有限。吳釗燮說，俄羅斯若能占領更多烏克蘭領土且宣告勝利，外界將視為威權國家集體獲勝，因為俄羅斯、中國、北韓及伊朗現在關係密切。

美國總統拜登政府要求國會通過一筆追加預算案，加碼援助烏克蘭600億美元（約新台幣1.9兆元），但聯邦眾議院許多共和黨籍議員呼應前美國總統川普「美國優先」主張，堅決反對加碼援烏。他們數月來主張，除非拜登政府在美墨邊界採取更嚴厲的移民限制，否則不考慮提供基輔更多援助。

這筆預算案還包含撥款80億美元在亞太地區對抗中國，其中19億美元用於補充輸往台灣的美國軍火。另外將軍援以色列141億美元。

報導寫道，部分共和黨籍議員強調，中國威脅更甚俄羅斯，援烏資金應改用於抗中。但其他共和黨人和許多民主黨籍議員見解與吳釗燮相同：台灣安全與烏克蘭唇齒相依，一旦烏克蘭戰敗，中國將認為美國存有弱點，侵略台灣的成功機會增加。

北京向來不放棄武力犯台，美台政府嘗試以強化區域軍備、凝聚民主國家力量等作為嚇阻中國。

吳釗燮說，美國向受威權威脅的國家提供支援的決心「非常重要」。

吳釗燮提到，2021年美軍撤出阿富汗後，中國透過傳統國營和社群媒體宣傳「美國對任何事情的承諾都不可靠」，台灣正面臨威力強大的認知戰。

俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭前，俄羅斯總統蒲亭訪問北京，兩國宣揚「上不封頂」的夥伴關係。

吳釗燮說，中國自此散布強調俄方論述的假訊息，包括北大西洋公約組織（NATO）東擴迫使蒲亭攻擊烏克蘭，美國支援烏克蘭的承諾不牢靠。他表示，俄烏戰爭期間，部分中東歐國家嘗試建立反威權夥伴關係，與台灣更密切往來。（編輯：陳慧萍）1130329