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花蓮縣府向賑災基金會預撥4.53億元 及時補助災民

2024/5/16 19:43（5/16 20:06 更新）
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花蓮縣政府向賑災基金會行文，要求預撥新台幣4億5300萬元用於0403地震災後各項補助，賑災基金會15日撥款入帳，包括死亡賑助5人總金額300萬元；重傷賑助7人總金額70萬元；傷亡者家屬生活補助預估12人總金額900萬元。圖為震垮的統帥大樓拆除情形。中央社記者李先鳳攝 113年5月16日
花蓮縣政府向賑災基金會行文，要求預撥新台幣4億5300萬元用於0403地震災後各項補助，賑災基金會15日撥款入帳，包括死亡賑助5人總金額300萬元；重傷賑助7人總金額70萬元；傷亡者家屬生活補助預估12人總金額900萬元。圖為震垮的統帥大樓拆除情形。中央社記者李先鳳攝 113年5月16日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣政府日前行文賑災基金會，要求預撥新台幣4億5300萬元用於0403地震災後各項補助，賑災基金會昨天撥款入帳，讓受災民眾能夠及時獲得補助和支援。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，預撥補助經費共4億5300萬元，用於各項災後補助，包括死亡賑助5人總金額300萬元；重傷賑助7人總金額70萬元；傷亡者家屬生活補助預估12人總金額900萬元。

由於花蓮縣政府社會處第一時間即派社工關懷陪伴，相關賑助款項將由花蓮縣政府直接撥入家屬或傷者本人帳戶。

至於地震傷者住院3日以上醫療補助預估47人，總金額235萬元，依花蓮縣衛生局提供住院3日以上之傷者名冊寄發簡訊，通知傷者傳真本人帳戶，即可依帳戶撥款。

安遷賑助預估500戶總金額2500萬元，賑災基金會安遷賑助可與花蓮縣政府安遷救助一同向村里長申請，經公所初審，縣府複審後即可撥款入申請人帳戶，但提醒申請民眾，賑災基金會安遷賑助與租屋補助只能擇一申請。

撥放生活補助費，針對住宅被張貼紅單者，預估776戶，總金額2億3280萬元；黃單戶預估1099戶，總金額1億6485萬元，以及第二類生活補助（中低收入戶），包括紅單戶預估20戶總金額900萬元、黃單戶預估28戶總金額630萬元。

花蓮縣政府社會處表示，有關紅黃單戶生活補助內容，因行政院5月4日於花蓮縣政府召開0403震災復原重建專案會議，受災戶大樓主委於會議中表示，無居住事實之所有權人倘為出租人，現因房屋受損無法出租房屋，除收入受到影響外，房屋內的家電家具等財損，也無其他救助，希望考量財損因素納入無居住事實的所有權人。

對此，因賑災基金會一直未回應，縣府於5月13日再次發文賑災基金會，賑災基金會也表示會再回覆，待賑災基金會回覆最終申請資格對象後，縣府將以申請安遷救助案的資料為基礎，核撥入民眾帳戶，期望以最快速度為受災居民提供幫助和支持。

花蓮縣政府對賑災基金會迅速撥款表示感謝，受災民眾如有任何疑問或需要進一步協助，可聯繫花蓮縣政府社會處救助科，電話03-8227171分機397、398、399。（編輯：黃世雅）1130516

#地震
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#賑災基金會
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