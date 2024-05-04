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花蓮強震專案募款截止 初估善款達16.4億元

2024/5/4 17:12（5/4 17:57 更新）
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花蓮市富凱大飯店拆除作業歷經8天時間，1日提早完工，現場僅留下小型機具協助清理鋼筋及混凝土塊等。中央社記者張祈攝 113年5月1日
花蓮市富凱大飯店拆除作業歷經8天時間，1日提早完工，現場僅留下小型機具協助清理鋼筋及混凝土塊等。中央社記者張祈攝 113年5月1日
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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮強震專案募款已於昨天截止，初估善款達新台幣16.4億元，超出原設定10億元目標，預計全數投入受災戶死傷慰助、醫療補助、受災戶生活補助及租金或安遷、房屋修繕等補助。

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，已於昨天截止，賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至昨天晚間11時59分，共募得約16.4億元，總捐贈筆數18.7萬筆；不過因仍有境外匯入、超商代收等在途款，須待到帳及解款作業後才能計算數額，最終募得金額將另行公布。

賑災基金會表示，目前正在彙整捐款資料，預計30天內辦理公開徵信，公告在賑災基金會官方網站專區，並向衛福部辦理備查。

此次專案捐款原先預募金額為10億元，賑災基金會提到，在全台及海外的愛心挹注下，募款2週時就已達到原定目標，最終募得超過16億，可以更全面協助災民。

賑災基金會說明，後續將全力投入災害賑助工作，災毀建物價購或重建，尚須統計各縣市政府判定拆除建物及調查意願，規劃撥用至少16.45億元，主要用於災民生活救助，包括死傷慰助、醫療補助、受災戶生活補助及租金或安遷、房屋修繕等補助，相關賑助方案已公布於賑災基金會網站「各類賑助方案」專區。（編輯：林克倫、張若瑤）1130504

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