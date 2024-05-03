花蓮地震衛福部賑災募款倒數最後一天 已募得約15.9億元

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（中央社記者賴于榛台北3日電）花蓮強震專案募款今天最後一天，截至上午8時，最新募款金額約新台幣15.9億元，總捐贈筆數18.7萬筆，ATM及4大超商捐款管道將於午夜關閉，賑災基金會明天起將依法辦理公開徵信。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，將於今天截止。賑災基金會今天透過新聞稿指出，捐款人欲至金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業，請配合銀行營業時間在下午3時30分前辦理完成；另外，實體或網路ATM轉帳，以及4大超商機台捐款都將在今天晚間11時59分截止。

賑災基金會表示，截至上午8時共募得約15.9億元，總捐贈筆數18.7萬筆；募款結束後，賑災基金會將依公益勸募條例，於勸募活動期滿的隔天起30日內辦理公開徵信，將捐贈資料、勸募活動所得與收支報告公告於賑災基金會官方網站專區，並向衛福部辦理備查。

賑災基金會提醒，捐款人如要索取收據，請提供收執聯、明細等捐款證明，敘明捐款人姓名（收據抬頭） 、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或 Email（admin@tf4dr.org）方式提供，不過收據製作須核對款項來源、項目、時間並編列號碼以利後續查核，須耗費一定時間，請捐款人耐心等候。（編輯：張良知）1130503