LINE Pay花蓮震災募款 共募得逾1.2億元

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（中央社記者吳家豪台北3日電）4月3日花蓮強震，行動支付品牌LINE Pay與衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會即時啟動「0403花蓮震災募款專案」，本次專案已於5月2日截止，今天LINE Pay公布統計，從4月4日至5月2日止，共募得逾新台幣1.2億元愛心善款。

LINE Pay發布新聞稿說明，本次捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，透過LINE Pay愛心捐款平台募得的1億2239萬8500元善款，已全數轉付財團法人賑災基金會，並用於此次「0403花蓮震災募款專案」，所募得善款將用於災區及災民賑助。

LINE Pay表示，愛心捐款平台自2016年成立至今，持續發揮行動平台角色，打造便利的捐款平台，讓弱勢與急難需求能被大眾即時看見，也讓用戶的愛心與溫暖能傳遞予社會上有需要的角落。目前LINE Pay愛心捐款平台共串連逾130家公益團體，未來也將與更多公益團體合作，並持續優化捐款體驗。（編輯：翟思嘉）1130503