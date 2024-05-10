日本盛岡市捐款、登報為花蓮打氣 展現台日交情

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）403強震重創花蓮，花蓮市公所收到來自友好城市日本岩手縣盛岡市登報問候、50萬日圓捐款等援助，盛岡市昨天下午以視訊交流，關心災後重建，展現台日友好交情。

花蓮市與日本岩手縣盛岡市2019年締盟友好城市，雙方在觀光、產業互動頻繁，強震後盛岡市長內舘茂視訊關心花蓮災情，並捐贈50萬日圓提供花蓮市公所慈愛基金。

地震災情滿月後，岩手縣各界5月3、4日透過花蓮地方報紙，刊登整版廣告寫上「加油花蓮」及內舘茂親筆信，傳達對花蓮災情的關懷，表示願意盡綿薄之力幫助災後重建。

花蓮市公所指出，昨天下午公所與盛岡市視訊交流，內舘茂透過翻譯，表達對花蓮市重建狀況的關心，擔憂災況及市民安全，看到花蓮市長魏嘉彥表情疲憊，擔心這段時間是否有好好休息。

魏嘉彥今天指出，非常感謝盛岡市持續表達對花蓮市的關懷，雖然相隔遙遠，仍能感受到溫暖的情誼，會妥善運用善款，讓市民感受到來自國際的援助。

魏嘉彥也提到，今年邁入締盟5週年，希望在重建災情後，邀請盛岡市來訪花蓮，在觀光、文化等面向有更多交流機會。（編輯：郭諭儒）1130510