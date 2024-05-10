本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園停電機率高原因一篇看懂 饋線跳脫其實是保護機制
首頁 / 生活
403花蓮地震
各界捐款慰問
新聞專題
各界捐款慰問2/130
首頁 / 生活

日本盛岡市捐款、登報為花蓮打氣 展現台日交情

2024/5/10 13:34（5/10 13:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
0403強震重創花蓮，花蓮市公所收到來自友好城市日本岩手縣盛岡市問候、50萬日幣捐款等援助，盛岡市長內舘茂（螢幕者）9日下午以視訊交流，向花蓮市長魏嘉彥（左）關心災後重建狀況。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年5月10日
0403強震重創花蓮，花蓮市公所收到來自友好城市日本岩手縣盛岡市問候、50萬日幣捐款等援助，盛岡市長內舘茂（螢幕者）9日下午以視訊交流，向花蓮市長魏嘉彥（左）關心災後重建狀況。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）403強震重創花蓮，花蓮市公所收到來自友好城市日本岩手縣盛岡市登報問候、50萬日圓捐款等援助，盛岡市昨天下午以視訊交流，關心災後重建，展現台日友好交情。

花蓮市與日本岩手縣盛岡市2019年締盟友好城市，雙方在觀光、產業互動頻繁，強震後盛岡市長內舘茂視訊關心花蓮災情，並捐贈50萬日圓提供花蓮市公所慈愛基金。

地震災情滿月後，岩手縣各界5月3、4日透過花蓮地方報紙，刊登整版廣告寫上「加油花蓮」及內舘茂親筆信，傳達對花蓮災情的關懷，表示願意盡綿薄之力幫助災後重建。

花蓮市公所指出，昨天下午公所與盛岡市視訊交流，內舘茂透過翻譯，表達對花蓮市重建狀況的關心，擔憂災況及市民安全，看到花蓮市長魏嘉彥表情疲憊，擔心這段時間是否有好好休息。

魏嘉彥今天指出，非常感謝盛岡市持續表達對花蓮市的關懷，雖然相隔遙遠，仍能感受到溫暖的情誼，會妥善運用善款，讓市民感受到來自國際的援助。

魏嘉彥也提到，今年邁入締盟5週年，希望在重建災情後，邀請盛岡市來訪花蓮，在觀光、文化等面向有更多交流機會。（編輯：郭諭儒）1130510

#花蓮縣
#魏嘉彥
#盛岡市
魏嘉彥
強震重建 日本釧路市為花蓮市震災募款慈濟、台積電基金會進駐花蓮 修繕非紅黃單逾百宅
各界捐款慰問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮強震專案募款截止 初估善款達16.4億元
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：