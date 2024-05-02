慈濟聯手台積電基金會 修繕花蓮非紅黃單逾百宅

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）0403強震近滿1個月，慈濟基金會及台積電慈善基金會駐點花蓮，分工協助非紅黃單民宅建物修繕，受理近600件申請，陸續派工完成185戶修繕。

台積電慈善基金會繼6年前0206地震後，4月11日再度進駐花蓮市成立賑災辦公室，受理民眾通報一般住宅修繕，縣府認列為紅黃單建物、營業場所不受理，按受損狀況程度分級，以經濟弱勢、老弱婦孺及邊緣戶為優先。

台積電慈善基金會修繕團隊指出，受損民宅嚴重的是牆面裂大縫、輕則磁磚掉落，強震後花蓮地區出現水塔短缺問題，也從外縣市調來20至30個水塔，解決民眾用水需求。

台積電慈善基金會花蓮賑災辦公室統計受理件數約272戶，修繕範圍為花蓮市、壽豐鄉、鳳林鎮及玉里鎮等，經會勘訪查，分級展開修繕，搭配4間協力廠商，目前已完工73戶。

花蓮市長魏嘉彥今天前往關心受災戶修繕狀況，感謝台積電慈善基金會再次伸出援手，房屋修繕完工，讓災民能更安心住在家中。

另外，慈濟基金會協助新城鄉、秀林鄉及吉安鄉非紅黃單戶受損民宅修繕，動員來自全台超過200名修繕志工投入，帶著機電、水電、泥作師傅及機具抵達花蓮，很多志工都是放下手邊工作趕到。

慈濟基金會統計，4月18日接獲花蓮縣府提出修繕需求後，4月19日即動工修繕，至今共受理319戶受損民宅，已完成112戶修繕。

修繕志工分享指出，獨居受災戶看到家裡修繕完，重拾笑臉，開心與志工合影；災民看見志工趕到，會切水果、甚至一起慶生，讓志工感到很溫暖。（編輯：戴光育）1130502