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強震重建 日本釧路市為花蓮市震災募款

2024/5/2 15:57（5/2 16:06 更新）
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0403強震重創花蓮，花蓮市公所最近收到友好城市、日本北海道釧路市的愛心善款，花蓮市長魏嘉彥（前中）與公所團隊特別拍攝感謝影片，感謝釧路市伸援送暖。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年5月2日
0403強震重創花蓮，花蓮市公所最近收到友好城市、日本北海道釧路市的愛心善款，花蓮市長魏嘉彥（前中）與公所團隊特別拍攝感謝影片，感謝釧路市伸援送暖。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 113年5月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）0403強震重創花蓮，花蓮市公所最近收到來自日本北海道釧路市的善款，分別為釧路市募款及市議會成員捐款。花蓮市公所拍攝感謝影片，感謝友好城市伸出友誼之手。

花蓮市與日本北海道釧路市2022年簽署友好交流協定，花蓮市長魏嘉彥說，地震發生後，有收到釧路市長蝦名大也及議長畑中優周慰問信函，表達對災情的擔憂，這次收到來自釧路市的善款，讓他深感溫暖與感激。

0403強震發生後，釧路市就在官網發布募款訊息，為友好城市花蓮市提供援助，收到的捐款扣除宣傳費用，將全數捐贈給花蓮市公所，作為救災資金，經過2週募款，募得100萬日圓。

釧路市議會議長畑中優周也率領全體成員，共同捐款10萬日圓給花蓮市公所，畑中優周表達，希望能前往花蓮關懷。

魏嘉彥說，2筆款項都已匯入花蓮市公所慈愛基金帳戶，這次地震造成市民生活、店家生意受創，將運用這筆善款提供救助跟支持。

花蓮市公所團隊拍攝感謝影片，表達對釧路市深深感謝，魏嘉彥說，謝謝日本友人們的善心，幫助花蓮市民重建家園，期待在災後重建過程，繼續與釧路市加強合作與交流，攜手渡過難關。（編輯：謝雅竹）1130502

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