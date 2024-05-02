花蓮強震募款倒數2天 LINE Pay管道2日提前關閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北2日電）花蓮強震專案募款將在3日截止，賑災基金會今天說，截至上午8時共募得約新台幣15.3億元，總捐贈筆數18.6萬筆，捐款管道之一LINE Pay因配合金流作業，將於晚間11時59分提前關閉。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月。民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。善款專款專用，用以支出相關法定賑助及專案賑助。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至上午8時，募得約15.3億元，總捐贈筆數18.6萬筆，而捐款管道之一的LINE Pay為配合金流作業，將於晚間11時59分提前關閉。

賑災基金會表示，LINE Pay加入專案捐款以來，一共有超過10.7萬人捐款，約占總捐款筆數58%，且此次無償提供捐款管道，並且積極橫向聯繫，讓用戶的善心與溫暖能及時傳遞到災區，鼓舞更多人投入支持。

賑災基金會也說，LINE Pay自2016年起長期透過「愛心捐款」平台連結公益團體需求與社會善款，目前已與130個公益團體合作，提供逾1300個捐款方案，且除了平時的愛心挹注外，在2016年花蓮地震、2021年太魯閣號列車事故、2022年的土敘地震，LINEPay皆在第一時間與相關單位合作，即時提供便捷捐款管道。（編輯：翟思嘉）1130502