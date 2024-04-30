捷克捐15萬美元助花蓮震災 外交部：感謝珍視情誼

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）捷克捐贈15萬美元協助花蓮震災重建工作，外交部今天表示感謝，並指出台捷是理念相近盟友，也是合作互助貢獻國際社會的夥伴，震災捐款再度傳達捷克珍視友好情誼，以具體行動協助災後重建，展現對台灣關懷。

外交部上午發布新聞稿表示，捷克外交部於當地時間29日晚間宣布捐贈15萬美元，協助花蓮震災重建工作。此為捷克政府繼總理費亞拉（Petr Fiala）、參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）、眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）等政要於花蓮地震發生第一時間表達慰問後，再度以具體行動對震災展現關懷，外交部表達誠摯感謝。

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外交部指出，台捷不僅是理念相近的盟友，也是合作互助共同貢獻國際社會的夥伴。在台灣面臨挑戰時，捷克都堅定與台灣站在一起，2021年疫情期間，台灣捐贈捷克135萬枚醫療口罩等防疫用品，捷克也捐贈台灣3萬劑疫苗，此次震災捐款再度傳達捷克珍視友好情誼，以具體行動協助災後重建，展現對台灣的暖心關懷。

外交部表示，台灣未來將在既有的良好基礎上，持續與捷克深化交流，透過互惠互利的合作，擴大實質夥伴關係。（編輯：張均懋）1130430