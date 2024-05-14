捷克參議院副議長6月訪台 推動台捷半導體合作

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）將於6月率領代表團訪問台灣，推進台灣與捷克的半導體合作。

根據捷克媒體e15的報導，捷克參議院副議長德拉霍斯計劃6月訪台。參議院發言人庫波娃（Andrea Kubová）向e15證實，「此行目的是繼續發展捷克與台灣的關係，特別在文化、科學和研究領域。因此，代表團包含科學機構的代表，藉此推進他們正在合作的項目，主要是半導體領域」。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）亦在X平台（前身為推特）表示：「今年6月，捷克參議院副議長德拉霍斯將率領一個由半導體企業和研究領袖組成的代表團訪問台灣。」

楊雅嚳說，「捷克的目標是將捷克打造成台積電在德勒斯登（Dresden）晶圓廠的主要供應鏈，德勒斯登就位在捷克邊境附近」。

他表示，台灣已啟動幾個計畫，推動捷克的半導體網絡和實驗室，而台積電供應鏈的台灣公司也正在捷克展開業務，「捷克在歐洲（政治上）是台灣最好的朋友」。

楊雅嚳說，「雙方戰略很明確，捷克與台灣最高層的政治關係增強台灣企業對捷克的信任，捷克不會像其他歐洲國家一樣背叛台灣。這種信任將使捷克成為台積電相關技術集群在歐洲的樞紐」。

據e15的報導，今年夏天，台灣首座IC設計海外訓練基地將在捷克理工大學（CTU）啟動，目標是培訓多達100名晶片專業人士。除此之外，布拉格的查理大學（Charles University）也成立半導體供應鏈中心；未來幾週，捷克第二大城布爾諾（Brno）亦會有一個晶片設計中心。

捷克理工大學校長佩特拉切克（Vojtěch Petráček）表示：「政治途徑顯然對這些計畫和其他項目有幫助」。

CTU副校長荷力（Radek Holý）表示：「可以說，由於台灣的晶片中心，讓我們在歐洲擁有獨特的地位。」

e15指出，去年布拉格與台北啟動的直飛航線，也有助於兩國的合作。據半導體業消息人士透露，德勒斯登及周邊地區的企業，對台捷直航感到滿意。

e15報導，台灣在捷克已有多項技術投資，例如富士康的電腦在帕爾杜比采（Pardubice）組裝，其伺服器和超級電腦（Supercomputer）則在庫特納霍拉（Kutná Hora）組裝。和碩在捷克東邊城鎮俄斯特拉發（Ostrava）設廠，專門提供電子服務。緯創資通在布爾諾設廠，為微軟、Meta與亞馬遜製造伺服器與伺服器機櫃。（編輯：高照芬/周永捷）1130514