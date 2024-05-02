蔡總統：285.5億投入震後重建 將在花蓮設單一窗口協助居民

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（中央社記者溫貴香台北2日電）4月3日花蓮強震造成災情，總統蔡英文今天表示，行政院提出「0403震災復原重建方案」，預計投入新台幣285.5億元經費，推動災後重建及產業振興，希望凝聚力量，協助花蓮重新出發，陪伴花蓮邁向振興的道路。

蔡總統晚間在臉書發文表示，4月3日地震對花蓮造成嚴重災情，中央政府除了以最快速度，進行交通和各項公共設施的搶修工作外，行政院今天也提出「0403震災復原重建方案」，整合中央及地方資源，預計投入新台幣285.5億元經費，推動各項災後重建及產業振興工作，協助民眾恢復正常生活，讓花蓮重新出發。

居住安全方面，蔡總統說，針對花蓮縣影響公安的15棟建築物，已拆除10棟，預計5月25日前，將全部拆除完成。受災戶所需的各項幫助，像是租金補貼、旅宿安置、安遷賑助及修繕補助，內政部和賑災基金會都會提供協助。

蔡總統提到，不論是受災戶住宅的重建（購）或修繕的貸款利息補貼、耐震弱層補強、耐震評估、危老重建、都市更新，中央政府都會提供補助。原民的文健站和教會，如果有災損，中央政府也會加碼協助重建或修繕。

產業振興方面，蔡總統說，除了協助農漁民災後復原，對於觀光遊樂業、旅宿業、企業、商圈、產業園區等受災業者，中央政府也都有相關紓困措施。另外，太魯閣國家公園、東華大學和花蓮女中的校舍嚴重受損，中央部會已經規劃經費，將加速重建工作。

蔡總統表示，為了讓花蓮民眾得到最大的支持，中央政府將在花蓮成立單一服務窗口，並且成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地瞭解民眾需求，提供全方位的協助和服務。

總統說，除了上述資訊，行政院的「0403震災復原重建方案」還有許多協助花蓮民眾的措施，請大家協助將圖卡轉傳給花蓮親朋好友，一起給花蓮最大力量，陪伴花蓮邁向振興的道路。（編輯：謝佳珍）1130502