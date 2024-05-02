鄭文燦：4日將赴花蓮召開聯席會議 落實震災復原

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（中央社記者游凱翔台北2日電）行政院會今天通過「0403震災復原重建方案」，總經費285.5億元。副院長鄭文燦表示，將指派專責人力進駐花蓮，並設有重建辦公室，他在週六上午也將赴花蓮與縣政府召開聯席會議，落實每個災後復原方案。

鄭文燦下午出席2024「遠見」第20屆ESG企業永續獎贈獎典禮，他會前受訪對此表示，重建方案主要區分「公共設施復原」、「災民安置跟重建」、「產業紓困及觀光振興」及「重建機制」四大部分。

公共設施復原部分，鄭文燦表示，將逐階段把水電、瓦斯、通訊全數復原，亦包括公路、鐵路跟其他公路設施，也涵蓋東華大學、花蓮女中等學校復建。

災民安置跟重建部分，鄭文燦說明，安置策略有租金補貼、媒合民宿旅館方案，希望讓居民有安心生活的家，且黃單最高給予1500萬修繕補貼；紅單部分，強拆費用由公部門支應，同時未來重建方案將充分考慮到受災戶權利，希望有部分補貼方式，讓重建在3年到5年間完成。

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產業紓困及觀光振興部分，鄭文燦提到，由經濟部向花東基金申請新台幣20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，且目前正在進行各種受災企業座談了解需求；括觀光旅遊業部分，則提列1億2000萬元基金可融資至20億元，讓觀光度過困難；旅遊振興部分，共提列約15億元，包括團客自由行、台鐵優惠方案，盼結合花東、部落、農村旅遊，讓旅遊逐漸復甦。

重建機制部分，鄭文燦指出，希望從優、從寬、從速重建，在行政院會有重建專案會報，花蓮也有重建辦公室，將指派專責人力進駐花蓮，跟花蓮縣政府一起落實各項工作，他也會在週六上午10時30分到花蓮縣政府召開聯席會議，使方案對接，讓每個災後復原方案可落實。（編輯：林興盟）1130502