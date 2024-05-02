傅崐萁要求提案用詞中國改大陸 鄭文燦：沒必要

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國民黨立委傅崐萁昨天在立法院內政委員會，要求臨時提案內文中的「中國」改為「大陸」。行政院副院長鄭文燦今天表示，沒有必要刻意把中國改大陸，過去在不同場合，用語中均有使用兩者，主要凸顯兩岸分立分治事實。

立法院內政委員會立委昨天在會中臨時提案，傅崐萁要求將內文用字「中國」改為「大陸」，幾經協調修改用字後，臨時提案才得以通過。

鄭文燦下午出席遠見第20屆ESG企業永續獎贈獎典禮，會前受訪表示，這是不必要的，過去在不同場合用語中，看不同場合使用「中國」也有用「大陸」，主要是能凸顯兩岸分立分治事實，刻意去把中國改大陸，沒有必要。

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另外，蕭美琴以副總統當選人身分在「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）發表7分鐘的預錄談話，爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友的國防工業合作。

鄭文燦認為，過去在對美軍購中，也會有工業合作項目，希望能朝台美間的供應鏈合作，且在國防產業方面，也是總統當選人賴清德的五大信賴產業之一。所以，國防工業合作從過去到現在，都是要走的方向，希望未來有更多深度合作。（編輯：謝佳珍）1130502