綠委指逢中必軟 傅崐萁反嗆台獨黨綱詐騙青年

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北2日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，立法院內政委員會昨天討論臨時提案時，在國民黨立法院黨團總召傅崐萁壓陣下，硬要把臨時提案文字，「我國改為台灣、中國改為大陸」，根本是逢中必軟。

國民黨團總召傅崐萁今天重申，此行到大陸是為了和平破冰，在與中國大陸全國政協主席王滬寧會面時已經非常清楚地表達了國民黨團的立場包括「九二共識」，尤其是「一中各表」更是明確的當場表達。

傅崐萁指出，全世界所有的民主國家包括美、日都不支持「台獨」，民進黨的「台獨黨綱」只能詐騙、洗腦台灣島內的青年；國民黨團呼籲，既然民進黨是有格局的政黨，有種就「好膽麥走」趕緊積極推動、立法實施「台獨黨綱」，不要淪於口水只說不做。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人今天召開輿情回應記者會，對於立法院內政委員會1日處理民進黨立委所提臨時提案，國民黨立委要求將內文用字「中國」改為「大陸」、「我國」改為「台灣」等情形，作相關說明。

吳思瑤表示，現在中華民國立法院的最大在野黨是中國共產黨嗎，因為看到傅崐萁率國民黨立委赴中回來後逢中必軟，且傅崐萁身為立法院司法及法制委員會成員，跑到內政委員會壓陣、盯場，公然修改民進黨立委提出的臨時提案，把「我國改成台灣、中國改為大陸」，傅崐萁出手「我國」就不見。

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莊瑞雄表示，傅崐萁在立法院這個會期可說是呼風喚雨，但面對中國時真的沒出息，怎麼會在臨時提案的文字上自我設限、字字斟酌，就是怕中國不開心，自己不敢承認是主權獨立國家，這種在野黨沒有出息。

立法院內政委員會成員、民進黨立委蘇巧慧在臉書撰文說，翻開傅崐萁過去在立法院的臨時提案，他數度提到「我國」，就她查到的資料至少有11次，甚至連傅崐萁的太太、前立委徐榛蔚，過去更曾經17次提到「我國」，其中11案是在內政委員會，有數案是在講兩岸議題時使用「我國」字眼。（編輯：蘇志宗）1130502