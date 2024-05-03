協助花蓮震災農產復原 農業部投入14億推25項目

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農業部今天表示，在花蓮強震後，與花蓮縣政府持續溝通，規劃農業協助措施，預計投入新台幣14億1830萬元，執行涵蓋重建、修復、經營支持及刺激消費等25項工作。

4月3日花蓮近海發生芮氏規模7.2地震，農業部今天發布資訊指出，強震後迄今，與花蓮縣政府持續溝通，全方位規劃「0403花蓮地震農業協助措施」，內容橫跨4大面向。

首先是10項公共設施復原重建工作，完整涵蓋產業、森林、水土保持及農民團體公共設施災損復建，共投入9億9052萬元，以保災後山林安全無虞，農產業公共設施功能正常，奠定產業振興基礎。

農糧部分，辦理補助花蓮果菜批發市場LED行情看板及拍賣交易系統。漁業部分，辦理南方澳漁港部分設施受損復建、花蓮縣水產培育所老舊及危險建物改善。

森林方面，執行國有林治山防災及林道災害復原重建、森林育樂場域災後復原重建、花蓮分署玉里工作站辦公廳舍災後復原及補強，以及農業部林業及自然保育署經管房舍損壞災後復原及補強。

至於水土保持，辦理震後新增崩塌及不安定土砂處理，補助花蓮縣政府修復農村再生設施。農民團體部分，補助農漁會（含信用部）建物、設施受損重建或修復費用。

其次是5項災損救助修復工作，包括辦理花蓮定置漁網受損救助、補助養豬畜牧場與家禽畜牧場損壞飼料桶重建、補助農民損壞農地水土保持設施（蓄水池），以及補助農民損壞管路灌溉設施等，共計投入5028萬2000元。

8項經營困難支持措施，包括蘇花公路中斷農漁畜禽產品運費補助、農漁民於交通受阻期間自產自銷宅配費用補助、整合電商平台舉辦「從心出花農產品專案行銷活動、補助農民團體新增預冷相關設備、花蓮過重豬隻收購及價差補貼、休閒農業於交通受阻期間經營困難協助、既有專案農貸展延免息，以及既有一般貸款展延免息等，共投入1億3085萬元。

2項帶動消費買氣措施，分別為花蓮及宜蘭地區森林育樂場域景點串聯振興及獎勵農業旅遊自由行，投入經費需求計2億4665萬元，聚焦在受震災導致遊客大幅縮減影響最鉅的農業休閒觀光產業。

農業部表示，上述刺激消費工作，將結合交通部、文化部、原民會等多項觀光旅遊振興方案，共同提振災區觀光旅遊，並連結各類農產品販售場域，辦理展銷活動。（編輯：管中維）1130503