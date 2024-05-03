國土署：0403強震後 花蓮建築72件紅單、67件黃單

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（中央社記者陳俊華台北3日電）國土署長吳欣修今天說，0403地震後，截至5月2日，勘查花蓮建築物總數逾566件，確認紅單72件、黃單67件，無須張貼危險標誌427件，已拆除11件、3件拆除中，將協助民眾儘早修繕補強。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，0403地震後，立即開放租金補貼申請及居住安置，截至5月2日，花蓮縣租賃及仲介公會媒合受災民眾租屋累計媒合49件、花蓮縣政府受理685件租金補貼案。

吳欣修說，短期安置旅宿專案部分，經交通部觀光署的全力協助，目前已有250多家業者參與，以及整合超過2000間房間，可以供受災民眾以月租方式免費入住。

吳欣修指出，目前建築師、土木工程、結構工程及大地工程技師仍持續依民眾請求，現地察看建築物受損狀況，截至5月2日止，在花蓮的勘查總數逾566件，確認紅單72件、黃單67件，無須張貼危險標誌427件，已拆除危險建築物或圍牆、建築裝飾共計11件，另有3件拆除中。

吳欣修表示，為加速協助民眾儘早展開建築物修繕補強工作，4月11日起陸續進行10場說明會，目前輔導團隊已成功輔導1案連棟式透天住宅，在4月29日取得補強補助的核定；另6案有意願申請的社區由專業技師進行專案輔導中。有1案住戶共識朝建築物重建方向進行，其餘2案住戶持續討論中，無論採取弱層補強、危老重建或都市更新，政府都會給予輔導及經費補助。

吳欣修指出，都更危老重建部分，為使民眾能更瞭解自身權益，昨天已在受災社區「花一邨」及北濱街辦理重建說明會，之後會陸續前往其他社區，向需要重建的住戶及管委會逐項說明，建立直接聯繫管道，讓住戶瞭解後續重建程序。

吳欣修說，因危老條例程序簡便且快速，其中花蓮縣逕予強制拆除的北濱街16號等5棟平房或透天，因權屬單純，已請花蓮縣危老重建輔導團，即刻協助整合、輔導民眾循危老條例方式辦理重建，期望成為第一批災後重建個案。

吳欣修表示，有民眾提出已遭拆除建築物無法取得合法房屋證明、重建範圍涉及縣有地等問題，花蓮縣政府允諾與市公所予以協助，有涉及縣有地參與重建事宜，將由縣府依危老條例第5條之1辦理。

吳欣修指出，有關天王星社區、統帥大樓、花一邨前棟、北濱街2號等4棟集合住宅，建議以都市更新方式重建，將由花蓮縣政府劃定更新地區、成立都更及爭議處理審議會，以銜接後續都更推動。（編輯：蘇志宗）1130503