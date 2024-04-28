中國願捐花蓮組合屋 林右昌：縣府應先調查災民需求

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（中央社記者葉素萍台北28日電）中國方面表達，願意向花蓮地震災區捐贈組合屋。內政部長林右昌今天說，921的經驗，組合屋興建與居住背後有蠻多問題，希望先調查災民意願後再來做考量。現在調查還沒完成，不清楚災民實際需求，若花蓮縣政府有需要，中央都可以支援。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，大陸國台辦昨天表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。

林右昌今天出席松山慈惠堂「台北母娘文化季米龍開光儀式」，會後接受媒體聯訪指出，從一開始救災到災民安置，現在的重建、後續振興，行政院已擬定超過新台幣200億元的經費要進行相關工作。

他說，政府在第一時間提供災民安置的多元選擇方案，包括自己找租房或依親，或政府跟花蓮的旅館與民宿業者洽談，災民也可以住旅館或民宿，最後若有所謂的組合屋需要，也請花蓮縣政府要做完災民意願調查之後，再來做相關工作。

林右昌指出，目前調查都還沒完成，不清楚災民實際需求，如果花蓮縣政府有需要，中央政府都可以支援，不過從過去921地震的經驗，組合屋的興建與居住背後有蠻多問題，這部分希望調查災民意願後，再來做考量。

林右昌並說，中央有超過200億元的經費，民間捐款在中央部分超過14億元，捐給花蓮縣也有4億元到5億元之間，民間善款充足、政府的經費也充足。

他說，今天來松山慈惠堂祈福，花蓮地區也有大型宗教團體，如果有組合屋需求，他們可以直接興建，台灣善心滿滿，是否有這個需求，應該要視實際狀況考量。（編輯：林淑媛）1130428