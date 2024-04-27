傅崐萁訪陸 國台辦：願向花蓮災區捐贈組合屋

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，大陸國台辦今天表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。

傅崐萁率團訪陸期間，花蓮地震不斷，引起了台灣輿論爭議。

國台辦27日傍晚發布新聞稿以發言人朱鳳蓮的名義表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。

朱鳳蓮表示，4月3日台灣花蓮海域發生規模7.3地震後，大陸方面第一時間表達高度關切和深切慰問，表示願意向受災同胞提供救災援助。

朱鳳蓮說，經瞭解，花蓮災區民眾希望盡快有較為安定、相對方便舒適的組合屋（大陸稱：活動板房）住所。大陸方面願意提供幫助，將透過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資盡快順利入台送給災區民眾。（編輯：楊昇儒）1130427