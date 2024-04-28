中國願捐花蓮組合屋 綠黨團：為何要走25年前老路

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（中央社記者郭建伸台北28日電）中國方面表達，願意向花蓮地震災區捐贈組合屋。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，「組合屋是花蓮需要的嗎？」花蓮震災與921震災不同，組合屋在25年前是不得已選項，如今有更好方法，為何要走回老路。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，大陸國台辦昨天表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。

吳思瑤透過Line群組影片表示，傅崐萁所率領的赴中團，沒有主體性，更欠缺代表性，行程安排受制於中共，討論議題更聽令於中方，昨天中國說要捐贈組合屋給花蓮災民，中方給的是小恩小惠，傅崐萁誤以為是大恩大德，「組合屋是花蓮需要的嗎？還是增加政府安置災民的困擾呢？」

吳思瑤表示，0403花蓮地震與921震災不同，歷經25年，安置災民已有更有效率、品質、與時俱進做法，就是中央政府現在提供的租金補貼方案。她說，政府每個月提供最高新台幣1萬8000元的租金補貼，更進一步協助媒合旅宿及觀光業者，提供災民更及時有品質的住居安置。

吳思瑤強調，組合屋從興建、管理到後端拆除都是非常嚴峻的挑戰，在25年前是不得已的選項，現在有更好的方法，「為何還要走回去組合屋老路呢？」

吳思瑤呼籲，傅崐萁赴中團還有一天時間，應該向中國表達，共機不要再來擾台、黑心食品不要再入侵台灣，這才是表達台灣真正的民意。

民進黨立委賴瑞隆也透過Line群組影片表示，傅崐萁率團赴北京參訪，不僅棄災民於不顧，結果最後換得組合屋、恢復福建居民到馬祖旅遊等「小利小益」。

他說，兩岸之間應持續溝通交流，但在立法院會期間赴北京只要到部分人士的特定利益，這反而有損台灣整體利益。

賴瑞隆表示，旅遊若要開放就應全面互惠開放，台灣已開放赴中國旅遊，但中國仍藉此作為政治工具。他呼籲，國民黨立委應看清楚局勢，不要成中國的棋子、民主陣營的罪人。（編輯：蘇志宗）1130428