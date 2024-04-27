地震爭議下訪中 傅崐萁：災後重建振興是重要課題

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）花蓮今晨不斷發生地震，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天展開訪中行的參訪。傅崐萁表示，救人救災之後，災後重建振興是非常重要的課題，希望大陸能夠開放陸客團，恢復過去和平繁榮的榮景。

傅崐萁昨天晚間抵達北京，中國大陸方面安排國台辦副主任潘賢掌前往機艙口接機，並一一向抵達的藍委握手致意。今天的參訪，潘賢掌也全程陪同。

花蓮在4月初發生大地震後，至今餘震不斷。傅崐萁今天說，天災任何時候都可能發生，但是救人救災之後，災後的重建是第二個非常重要的課題。

傅崐萁表示，現在花蓮的地震，所有的安置工作都在進行中。花蓮是以觀光與農業為主，還有很多的產業問題需要迫切解決。身為立法委員，「我們不止要救災，更要讓災情不能擴大」。有些地方的產業，尤其一些農產品，現在沒有辦法銷出來，在沒有客源的情況下，這是一個系統系的風暴。

傅崐萁說，在這個時間點來到中國大陸，是因為兩個月前就已陸續在溝通，希望兩岸8年以來的斷線，能夠在這段時間由國民黨來做破冰、和平之旅。更希望未來兩岸都能夠同心和平共處，所有的同胞能夠常來往。

傅崐萁表示，希望大陸能夠開放陸客團、自由行到台灣，恢復過去和平、昌盛、繁榮的榮景。

他強調，如果有更多的客源來到台灣，不僅對兩岸民眾，還有對未來的整體發展都會非常安定。

今天上午傅崐萁率16名現任藍委訪問小米汽車工廠，以及北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。被問及是否會考慮推動台灣開放大陸的國產車？傅崐萁說，人民都需要非常親民與實惠的各式各樣生活器具，希望能夠良性競爭，讓大家都能夠享有美好的生活。（編輯：吳柏緯）1130427

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16名現任藍委在26日晚間抵達北京，並在27日展開訪中行的參訪。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月27日