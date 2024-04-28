五月天阿信預告 Just Love It演唱會下一站花蓮

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（中央社網站28日電）樂團五月天昨晚在中國泉州舉辦公益演唱會，演出後主唱阿信在臉書發文預告Just Love It下一站將在近期因地震受災的花蓮舉辦，許多歌迷驚喜留言「太暖了」、「有你們真好」。

4月3日花蓮發生規模7.2地震，後續又發生多起規模超過6的餘震，不僅造成多棟大樓坍塌、傾斜，也有部分校舍受損需要重建。

五月天日前宣布以唱片公司相信音樂的名義捐出500萬，為花蓮「盡綿薄之力」。阿信發文表示：「因為我們看到，全台受損的校舍，有無數的學生正等待回到校園，這一切，等不及一場演唱會的來到。」

昨晚五月天在去年因杜蘇芮颱風侵襲受創嚴重的泉州市舉辦Just Love It演唱會，今天凌晨阿信就預告下一站花蓮，花蓮縣長徐榛蔚回應表示：「歡迎五月天一起為花蓮加油。」許多歌迷大讚五月天暖心，也有民宿業者留言表示「好想哭」、「感謝您雪中送碳」，也有人說「這是近期讓花蓮人最開心的事了」。

這不是五月天第一次在台灣遭逢災害後前往當地舉辦演唱會。

2014年7月31日高雄發生連環石化氣爆事件，市區多處受災，造成32人死亡、300多人受傷。年底五月天就在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦跨年演唱會，當時考量高雄市民感受，演唱會不用任何煙火或爆破特效；1月1日五月天再率領宇宙人、白安、MP魔幻力量、丁噹、黃小琥等歌手團體，在氣爆受創嚴重的凱旋三路舉辦「NEW！再創新高」迎新演唱會」，除了湧進大批歌迷擠爆街頭，也邀請部分受災民眾在貴賓席觀賞演出。（編輯：林廷軍）1130428