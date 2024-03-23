五月天高雄開唱 陳其邁貼變形金剛照喊：歡迎回來

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）樂團五月天今天起在高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁在臉書貼出一張黃色變形金剛照片，表示歡迎五月天回到高雄，週末一起聽五月天演唱會，沉浸在像天使一樣的搖滾樂音中。

陳其邁今天在臉書（Facebook）發文表示，這週大家最想念的「五月天」回到高雄了，感謝五月天一路與高雄為「五」，懂得高雄的平凡快樂。

他並引述阿信曾說過：「真的有世界末日來臨的話，五月天會選擇在高雄度過。」呼籲歌迷週末一起來聽五月天25週年巡迴演唱會，沉浸在像天使一樣，給大家依賴、力量的搖滾樂音。

陳其邁也貼出一張黃色變形金剛照片，介紹這是曾陪伴五月天40多場「變形DNA無限放大版」世界巡迴演唱會的第6名新成員。2011年已由相信音樂致贈高雄市政府，在駁二守護港邊，「看顧港邊人生海海，為夢而生」。

陳其邁並表示，為服務歌迷到場參加演唱會，高雄捷運午後班距調整為4分鐘一班，並備有加班車，散場時班距最短為3分鐘。若演唱會延後散場，高捷也會延長營運時間，直至將所有歌迷旅客載運完畢為止。

此外，3月22日至24日夢時代高雄櫻花季演唱會時段，高雄輕軌配合散場也將延後末班車，民眾需留意順行、逆行方向，避免搭錯車。

五月天23、24日及29日至31日在高雄世運主場館開唱，高雄市交通局日前表示，演唱會當天世運大道中午12時至凌晨0時將實施交管，禁止汽機車通行、停放並加強拖吊取締，提醒用路人配合改道。（編輯：黃世雅）1130323