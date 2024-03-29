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五月天329成軍日高雄開唱 帶5萬人重回組團那一天逼哭粉絲

2024/3/29 21:43（3/29 22:26 更新）
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樂團「五月天」舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，29日晚間在高雄世運主場館和歌迷一同迎來成軍日，主唱阿信（左）和吉他手怪獸（右）演出中不時與粉絲互動，炒熱現場氣氛。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
樂團「五月天」舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，29日晚間在高雄世運主場館和歌迷一同迎來成軍日，主唱阿信（左）和吉他手怪獸（右）演出中不時與粉絲互動，炒熱現場氣氛。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
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（中央社記者洪素津高雄29日電）走過25年歲月，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，帶歌迷重回組團的日子，5人在歌聲中和萬名歌迷一起仰望滿天星斗，讓不少粉絲感動流淚。

演唱會中，阿信和5萬名歌迷暢聊，他說：「從今天開始把演唱會的『演』去掉」，讓其他人虧說：「以前是演的？」阿信則回說：「沒演，我都用全部的力氣。」

冠佑則說，自己把生命最「精華」的都演出來，阿信沒料到團員突然開黃腔，笑說：「現在還沒8點，車就給他開下去。」讓台下5萬名歌迷笑呵呵。

從當年「7號公園」大安森林公園的露天音樂台，到現在萬人場館，五月天成軍25年，發行過9張專輯，3部演唱會電影，2部紀錄電影，12個主題巡迴演唱會。阿信也分享5人初相識的那一天，阿信一句「我們來組團好不好」，怪獸、瑪莎、石頭、冠佑義無反顧陸續加入，好友誼譜出最動人的旋律。

另外，鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成的限定團體GX擔任開場嘉賓，他們感謝師兄五月天，讓他們能再次來到高雄演出，「有五月天的時代就是幸福的人，祝五月天生日快樂！」（編輯：林恕暉）1130329

人氣天團「五月天」29日晚間繼續在高雄世運主場館舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，適逢329成軍日，五月天和現場歌迷一起歡唱、仰望滿天星斗，溫馨氣氛讓不少粉絲都感動落淚。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
人氣天團「五月天」29日晚間繼續在高雄世運主場館舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，適逢329成軍日，五月天和現場歌迷一起歡唱、仰望滿天星斗，溫馨氣氛讓不少粉絲都感動落淚。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 113年3月29日
#五月天
#呂思緯
#阿信
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