花蓮地震五月天捐500萬助校園修建 蕭薔捐100萬賑災

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（中央社記者王心妤台北5日電）花蓮強震釀災，藝人蕭薔今天在臉書宣布捐出新台幣100萬元；樂團五月天及所屬的相信音樂宣布捐500萬元，幫助受影響的校園修建。

蕭薔透過臉書粉絲專頁發文表示，地震影響全台災情不斷，希望捐出100萬元幫助受災戶重建家園，也和花蓮共度難關。

五月天及相信音樂表示，將會捐出500萬元幫助此次受到地震影響的校園修建，後續也會持續關注需要協助之處，希望「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.（一切都會沒事的，明天會更好。）有我的陪伴，你再也不孤單」。

另外，羅志祥在Instagram發文：「花蓮是那麼美的地方，因為天災讓一切都變得悲傷，很多居民一夕之間沒了溫暖的家。」他表示，將會用最實際的方式幫助受災戶。

羅志祥透過經紀人表示，已經主動聯繫花蓮縣政府表示願意協助後續援助，細節尚在討論中，希望藉由捐款、提供物資為花蓮出一份力，但物資內容和金額不公布。（編輯：管中維）1130405