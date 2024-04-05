花蓮強震 日本地方政府與民間號召發揮善心

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）花蓮3日發生規模7.2強震後，許多與台灣交流密切的日本地方政府表達關切並發起樂捐，東京都杉並區今起為台灣募集資金。日本藝人也紛紛發聲，歌手佐田雅志發文表示，「別忘了台灣人一夜之間籌募200億日圓的恩情。」

佐田雅志在Threads發文表示，「我永遠不會忘記，台灣人在東日本大地震當時，一夜之間籌募200億日圓救援金。重要的不是金額，而是對日本的這份友誼，讓人非常高興。當然，金額也相當驚人。」

他表示，「台灣這次的地震相當嚴重。我們也要認真思考可以做些什麼。我希望大家都思考一下。拜託了。」他的追隨者表示，「立刻能想到的只有捐款，但真的很想做些什麼，想要送去溫暖，想要支援在當地工作的人！」

日本藝人小倉優香也在Instagram以中文和日文發文說，她16歲時獨自到台灣旅行，那時不會說中文，又遇到了麻煩，慶幸有台灣人幫助。而現在她可以用中文交談，再次感受到台灣人的溫暖。台灣對她來說是很重要的地方，希望可以儘快恢復。

東京都杉並區和台灣以2011年開始舉辦的中學生棒球友誼賽為契機，開始友好交流，多年來舉辦台灣市集活動，透過展覽和美食介紹台灣文化。2015年，杉並區具代表性的民俗活動「東京高圓寺阿波舞」首度到台北市表演，備受歡迎，後來也前往台灣其他城市進行表演，深化交流。

杉並區區民生活部文化交流課負責人表示，「希望能夠支援與我們有很深交流的台灣人民，讓他們儘早回復到原來生活。」杉並區役所的1樓大廳設有捐款箱，募款日期至26日止，募集善款將送往駐日代表處代為轉交。

除了杉並區之外。北海道釧路市和花蓮市簽署了「友好交流協定」，兩地因為靠海以及有原住民文化等共同點，進行了深刻交流。

釧路市市民合作推廣課課長島尚一郎曾到訪花蓮，他回憶道，「我當時住在靠海的一家旅館，可以看到非常美麗的太平洋。」

不過，當地風光明媚的景色因為這場強震而改變，他看到花蓮當地大樓傾倒的影片，十分震驚。

他表示，「地震之後，我立刻用LINE聯繫認識的花蓮市政府職員，詢問他們情況。有人回覆我，家裡的傢俱因為地震倒了。」他也表示，當地政府正考慮派遣人員和物資前往花蓮支援。

北海道厚澤部町町長佐藤正秀前往台北駐日經濟文化處札幌分處致意。厚澤部町去年3月與花蓮縣的壽豐鄉簽署友好交流協定，兩地在種植稻米以及馬鈴薯方面有共通點。

佐藤表示，他會與札幌分處保持聯繫，希望提供支援。他今年有訪問壽豐鄉的計畫，未來將在進行交流的同時，支援當地的重建工作。（編輯：陳慧萍）1130405