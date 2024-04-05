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花蓮強震 工藤靜香號召捐款幫助台灣

2024/4/5 16:32
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（中央社記者戴雅真東京5日專電）花蓮3日發生規模7.2強震，日本歌手工藤靜香今天透過社群媒體X發文，號召粉絲捐款給日本紅十字會，對台灣提供幫助。

工藤靜香發文說，對於「去年召開演唱會的台灣」發生強震，日本紅十字會發起募款「2024年台灣東海岸地震救援金」，也希望能盡她微薄之力提供幫助。

她並附上日本紅十字會網址，表示「這裡正在籌募用於台灣紅十字會進行救災、重建活動的資金」，號召粉絲加入行動。

日本網友留言表示：「我也要來捐款，尤其是事情發生在台灣。台灣人總是對日本很好，我想要去台灣看看。他們以前也給日本災區很多捐助，想要去那裡說一聲謝謝。台灣是日本鄰國當中唯一的慰藉，真的非常感謝。」

工藤靜香去年9月2日來台，在國父紀念館舉辦「工藤靜香Shizuka Kudo」演唱會，也是她睽違30年再度來台舉辦演唱會。（編輯：陳惠珍）1130405

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