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台灣民眾黨捐100萬元 協助花蓮賑災

2024/4/5 15:46
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（中央社記者吳書緯台北5日電）花蓮強震造成民眾傷亡、建築物及道路損壞，台灣民眾黨今天表示，在小黨資源有限情況下，比照國民兩大黨捐出新台幣100萬元，希望幫助受災民眾度過難關、重建家園。

花蓮受強震衝擊，衛福部昨天公布由賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期一個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。

台灣民眾黨今天表示，花蓮強震造成重大災情，帶走許多寶貴生命，實在令人痛心，民眾黨盼能匯聚眾人之力量，在小黨資源有限的情況下，比照國民黨、民進黨兩大黨捐出100萬元，並分別捐贈至「0403花蓮震災募款專案」及「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，希望幫助受災民眾度過難關、重建家園。（編輯：林興盟）1130405

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