日政府捐100萬美元助花蓮災後重建 總統府感謝

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（中央社記者賴于榛、吳書緯台北5日電）日本外務省今天宣布，將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）協助花蓮地震災後重建工作。總統府透過新聞稿表示，政府及民眾都誠摯感謝日本政府的關懷及援助。對於日本展現的關懷及援助，外交部也表達誠摯感謝。

花蓮強震釀死傷，截至昨天為止，共有來自友邦及理念相近國家等共計88國政要，陸續對花蓮震災表達慰問與支持。總統府發言人林聿禪今天透過新聞稿表示，日本首相岸田文雄3日就慰問花蓮地震災情後，日本外務省今天則召開記者會，宣布提供100萬美元協助花蓮災後重建工作。

林聿禪說，關於日本政府對我國的關懷及援助，政府及民眾都誠摯感謝。

林聿禪表示，如岸田文雄所言，台日兩國是「海島鄰居」，同處地震頻發地帶，過去曾攜手度過許多挑戰，是相互扶持的堅實夥伴，而此次花蓮震災發生後，除了日本朝野各界人士對台灣的關懷，日本地方政府、企業及民間皆自主發起捐款行動，充分展現台日間相互扶持的珍貴情誼。

她說，台灣再次對日本政府至全體社會的關懷及援助表達誠摯感謝，期盼台日友誼長存，未來一同在國際間擴散「善的循環」，成為國際社會中溫暖堅韌的力量。

另外，外交部指出，台日雙方每逢重大災害發生時均能彼此伸出援手，這次花蓮地震發生後，岸田文雄、日本內閣官房長官林芳正以及朝野各界人士均於第一時間表達慰問之意，並稱台灣是日本重要友人，將隨時提供一切必要協助。

外交部提到，日本地方政府及民間也積極主動發起募捐，充分展現台日間相互扶持的珍貴情誼。

外交部再次對於日本政府及人民的溫暖慰問與援助表達由衷感謝，也會將日方善款交由國內主政機關統籌作為災區重建使用，並期盼台日間的良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。（編輯：楊凱翔）1130405