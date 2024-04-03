更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震 台積電：晶圓廠EUV未受損、設備復原率逾70%
首頁 / 政治
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震9/297
首頁 / 政治

總統府：誠摯感謝47國政要慰問花蓮震災

2024/4/3 22:32（4/3 23:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，總統蔡英文（圖）晚間向表達慰問的友邦與理念相近國家，表示誠摯感謝。（中央社檔案照片）
台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，總統蔡英文（圖）晚間向表達慰問的友邦與理念相近國家，表示誠摯感謝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北3日電）台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，總統府今天晚間表示，友邦及理念相近國家等共計47國政要，陸續對震災表達慰問；對此，總統府發言人林聿禪表達政府及人民的誠摯感謝。

總統府晚間發布新聞稿，林聿禪表示，地震發生後，包含巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、吐瓦魯總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）等友邦元首政府首長。

還有，日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、英國外交大臣卡麥隆（David Cameron），以及美國、法國等理念相近國家政要與達賴喇嘛，都向台灣表達關懷慰問，政府誠摯感謝國際社會的支持。

林聿禪說，政府已於第一時間成立中央災害應變中心，並與地方政府共同進行各項應變整備與救援工作；國軍也配合地方政府的需求，提供支援，確保人民生命財產安全。（編輯：林克倫）1130403

延伸閱讀
台灣25年來最強震 外媒關注災情和晶片供應鏈花蓮地震規模7.2 岸田發文指台灣是重要朋友願提供支援花蓮地震台灣近25年規模最大 立陶宛外長：準備好支援法國外交部：與台灣人民一心 保證地震所需支援花蓮強震 印度政商界人士慰問祈福花蓮強震 澳洲和紐西蘭外長表達關切花蓮地震 白宮：準備好提供必要協助花蓮強震 印度總理莫迪：與台灣人民同在台灣大地震 卡麥隆：英國準備好盡己所能支援花蓮強震 菲律賓總統：心與台灣人民同在
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣沖繩同震 日本藝人表達關懷發起募款活動
172.30.142.10