總統府：誠摯感謝47國政要慰問花蓮震災
2024/4/3 22:32（4/3 23:00 更新）
（中央社記者葉素萍台北3日電）台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，總統府今天晚間表示，友邦及理念相近國家等共計47國政要，陸續對震災表達慰問；對此，總統府發言人林聿禪表達政府及人民的誠摯感謝。
總統府晚間發布新聞稿，林聿禪表示，地震發生後，包含巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、吐瓦魯總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）等友邦元首政府首長。
還有，日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、英國外交大臣卡麥隆（David Cameron），以及美國、法國等理念相近國家政要與達賴喇嘛，都向台灣表達關懷慰問，政府誠摯感謝國際社會的支持。
林聿禪說，政府已於第一時間成立中央災害應變中心，並與地方政府共同進行各項應變整備與救援工作；國軍也配合地方政府的需求，提供支援，確保人民生命財產安全。（編輯：林克倫）1130403
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