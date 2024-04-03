花蓮強震 印度政商界人士慰問祈福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里3日專電）花蓮近海今天上午7時58分發生規模7.2地震，多名印度國會上議院議員、政商界人士表示慰問，並為台灣祈福。

根據中央氣象署資訊，台灣今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

印度國會上議院議員庫瑪（Sujeet Kumar）在一份聲明中說：「我向受災家庭表達衷心哀悼，並為偉大國家台灣現在的艱難處境祈禱。我們與台灣人民站在一起。」

上議院議員的卡漢（Javed Ali Khan）則表示：「我們在台灣民眾遇到困難之際全力相挺，向罹難者家屬表示深切哀悼，並祝福傷者康復。」

印度執政黨「印度人民黨」（BJP）全國書記席爾薩（Manjinder Singh Sirsa）在社群平台X發文，向大地震受災台灣民眾表達衷心的同情，對地震所造成的人命及財產損失深感悲痛和與哀傷，「願全能者賜福台灣民眾。」

印度吠檀多（Vedanta）半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）則在社群平台X形容這場地震「令人心碎」，願在艱難時刻與台灣站在一起，展現關懷、祈禱和協助。

除了政商界名人之外，許多印度民眾也在社群網站分享花蓮地震相關影片，希望台灣民眾平安。（編輯：陳慧萍）1130403