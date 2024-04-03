法國外交部：與台灣人民一心 保證地震所需支援

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）花蓮發生規模7.2地震，為繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模地震。法國外交部發出新聞稿，除了向罹難者家屬致哀，更表達「對台灣人民的團結之情，並保證法國的支援」。

花蓮東部外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

法國政府於當地時間下午2時多發出新聞稿，向台灣大地震罹難者家屬致意。

法國外交部在新聞稿中寫道：「法國對2024年4月3日發生在台灣外海地震的罹難者家屬表達哀悼，地震造成多人喪生、上百人受傷。在這個艱困的考驗之下，我們表達對台灣人民的團結之情，並向其保證我們的支援。」

法國多位政治人物、學者也表達對台灣地震災情關切。法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）於地震發生後，幾乎第一時間就在社群媒體X上表示，「今早，我向我的台灣朋友致意、團結與共情」。

前生態部長、前國民議會主席戴扈傑（François de Rugy）也透過X表達慰問寫道：「面對嚴峻的災情，全力支持台灣人民與台灣政府，向罹難者的家屬致哀。」

此外，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）、英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）也都透過貼文表達對台灣民眾的關懷與支持。（編輯：張芷瑄）1130403