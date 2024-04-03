更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震 台積電：晶圓廠EUV未受損、設備復原率逾70%
首頁 / 政治
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震19/297
首頁 / 政治

花蓮地震 白宮：準備好提供必要協助

2024/4/3 21:53（4/3 23:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）台灣大地震嚴重受創，美國白宮今天發表聲明指出，正密切關注台灣地震的報導，及這起地震對日本可能的影響。美國已經準備好提供任何必要協助，同時為所有受影響的人禱告。

美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明作上述表示。

根據中央氣象署資訊，上午發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

這場地震是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模的一次，死亡人數已經增至9人，並有多人受傷。（編輯：張芷瑄）1130403

#921大地震
#台灣
#花蓮地震
#美國白宮
#白宮
#美國
延伸閱讀
花蓮強震 印度總理莫迪：與台灣人民同在花蓮地震規模7.2 岸田發文指台灣是重要朋友願提供支援台灣大地震 卡麥隆：英國準備好盡己所能支援花蓮地震台灣近25年規模最大 立陶宛外長：準備好支援總統府：誠摯感謝47國政要慰問花蓮震災
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
慈雲山骨灰甕高處震落 吉安鄉公所盤點歸位暫關閉
172.30.142.209