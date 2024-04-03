花蓮地震 白宮：準備好提供必要協助
2024/4/3 21:53（4/3 23:00 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）台灣大地震嚴重受創，美國白宮今天發表聲明指出，正密切關注台灣地震的報導，及這起地震對日本可能的影響。美國已經準備好提供任何必要協助，同時為所有受影響的人禱告。
美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明作上述表示。
根據中央氣象署資訊，上午發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
這場地震是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模的一次，死亡人數已經增至9人，並有多人受傷。（編輯：張芷瑄）1130403
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