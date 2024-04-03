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花蓮地震 達賴喇嘛致函蔡總統慰問災情

2024/4/3 20:48
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（中央社記者林行健新德里3日專電）花蓮近海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，藏人精神領袖達賴喇嘛致函總統蔡英文表達慰問，並讚揚台灣救災反應快速。

根據中央氣象署最新資訊，上午發生規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

根據達賴喇嘛辦公室提供的聲明，達賴喇嘛為在這場自然災害中喪命和受傷的人祈禱，並向台灣總統和所有受這場悲劇影響者的家屬表達慰問。

達賴喇嘛在慰問函中同時讚揚台灣政府與相關機構迅速作出反應，全力搶救傷患者，並向需要的民眾提供救濟。

這場地震是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模的一次，死亡人數已經增至9人，並有多人受傷。

印度各大媒體對這場天災進行大幅報導，網友也期望台灣民眾平安。

上議院議員庫瑪（Sujeet Kumar）、卡漢（Javed Ali Khan），還有執政黨「印度人民黨」（BJP）全國書記席爾薩（Manjinder Singh Sirsa），以及吠檀多（Vedanta）半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）等政商界人士，也都表達慰問之意。（編輯：張芷瑄）1130403

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