台灣大地震 烏克蘭及波海國家外委會主席慰問
2024/4/3 20:43
（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）花蓮今天發生規模7.2地震，是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模，烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科透過社群媒體X祝願救災和重建工作順利、希望台灣保持堅強。另外，波羅的海國家外委會主席也貼文慰問台灣。
梅列日科（Oleksandr Merezhko）貼文對受強大地震影響的民眾表達慰問，並祝願第一線救災人員任務順利。
梅列日科「友台」立場鮮明，2022年8月在烏克蘭國會創設跨黨派對台關係小組，期間曾遭中方強力施壓。不過，他隸屬的執政黨「人民公僕」（Servant of the People）內部就他的對台作為也看法不一。
另一方面，愛沙尼亞國會外委會主席米克爾森（Marko Mihkelson，另譯：梅馬侃）、拉脫維亞國會外委會主席柯理和（Rihards Kols）也貼文慰問台灣。
米克爾森向台灣民眾和總統蔡英文致意慰問；柯理和則向台灣民眾致上「誠摯慰問」，並祝願所有被影響的人能平安、儘速獲救，台灣民眾在復原重建路上能保持堅韌。（編輯：陳惠珍）1130403
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