花蓮強震 印度總理莫迪：與台灣人民同在

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（中央社記者林行健新德里3日專電）花蓮近海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文表達慰問，並稱印度與台灣人民同在。

根據中央氣象署資訊，今天上午發生規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

印度總理莫迪在社群平台X發文，對台灣地震造成的傷亡表示「深切悲痛」。

莫迪寫道：「我們向失去親友的家庭表達衷心慰問，也祝福傷者早日康復。在堅韌的台灣人忍受災情及重建之際，我們與他們同在。」

這場地震是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模的一次，死亡人數已經增至9人，並有多人受傷。

印度各大媒體對這場天災進行大幅報導，流亡在印度的達賴喇嘛、多名印度政商界人士及許多網友也都表達慰問，並祝願台灣民眾平安。（編輯：張芷瑄）1130403