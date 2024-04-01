響應世界地球日 印度駐台代表率印僑淨淡水河畔

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（中央社記者游凱翔台北1日電）印度台北協會響應世界地球日，今天沿大稻埕碼頭到淡水河岸環保清潔，吸引印度僑民、志工參與。印度駐台代表葉達夫提到，活動聚集不同背景但目標相同民眾，為環境永續努力，展現在台印度僑民力量和決心。

印度台北協會發布新聞稿指出，響應4月22日世界地球日，協會上午在台北舉辦「從恆河到淡水河：LiFE 永續環境的生活方式）」，沿大稻埕碼頭到淡水河岸環保清潔，吸引許多在台印度僑民及來自各地志工參與，透過宣導環保意識、沿著河岸撿拾垃圾及事後水質檢測等一系列行動，持續推動清潔環境和生態保育的行動。

葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）致詞表示，這項活動意義非凡，來自不同背景的民眾一同齊聚，有著相同目標共同為環境永續發展而努力，不僅能實質清潔當地環境，更為在地社群凝聚向心力，並促進社區居民相互合作。

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葉達夫也於活動尾聲向參與民眾道謝，志工的貢獻和參與展現了在台印度僑民共同的力量和決心，並對環境保護有正面積極的影響力，也非常樂見印度社群的延續這樣有意義的活動。

印度台北協會指出，根據聯合國環境署（UNEP）資料顯示，若全球80億人口中，有10億人實施環保行為，全球碳排放量將有望下降約20%，而「永續環境的生活方式」（From Ganga to Tamsui：Lifestyle for Environment，LiFE）是由印度總理莫迪在2021年11月1日於COP26氣候峰會發表的計畫，籲大眾意識的使用地球資源，而不是單純破壞性的消費地球資源。（編輯：蘇志宗）1130401