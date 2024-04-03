原民會助花蓮原住民受災戶重建 最高50萬元

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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，除大樓傾斜外，也有許多民眾房屋需重建、修繕。原民會今天表示，為協助花蓮災後復原，原住民受災戶得申請住宅重建補助，最高新台幣50萬元。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為協助花蓮地區災後復原，住宅重建部分，原住民受災戶得申請天然災害原住民住宅重建補助，最高50萬元，由受災戶向房屋所在地公所申請。

另外，住宅修繕部分，原住民受災戶得申請補助經濟弱勢原住民修繕住宅，最高11萬元，向房屋所在地公所申請。

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原民會表示，有關部落聯絡道路緊急搶救、復建工程所需經費，將輔導地方以動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年度預算辦理，尚有不足部分，工程會已啟動災後復建審議程序，原民會將協助審議地方災後復建需求，以期望儘速協助當地居民重建家園，回歸日常生活。

原民會說，為確保受災族人充分瞭解相關救（協）助事項，中央災害應變中心將彙整政府機關補助資源及民間慈善團體援建資訊，提供地方政府宣導運用，以協助族人申請各項救助。（編輯：李亨山）1130403