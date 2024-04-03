台灣近25年最大規模地震 立陶宛外長：準備好支援
2024/4/3 19:37
（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）花蓮今天發生規模7.2地震，是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯透過社群媒體X向台灣慰問致意，並表示立陶宛已準備好提供災害應變協助。
立陶宛外交部在X官方帳號以藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）名義發布貼文，向罹難者家屬及所有受地震影響的台灣人致上「誠摯慰問」。藍斯柏吉斯表示，立陶宛祝福傷者儘快康復。
另一方面，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）一早即發布推文，提到他「心愛的台灣」發生駭人事件。
馬爾德基斯除了祝福台灣人堅強克服悲劇，也指出正與其他國會議員討論如何協助台灣。（編輯：陳惠珍）1130403
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