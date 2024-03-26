美國立陶宛重申台海和平 外交部：民主國家更團結

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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）美國副國務卿與立陶宛外長重申台海和平穩定，外交部今天表示，中國政治打壓、經濟脅迫及灰色地帶攻勢等行徑已受國際社會關切，民主陣營國家因此更團結面對威權挑戰。

外交部下午發布新聞稿表示，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在華府會晤，雙方重申維持台海和平及穩定的重要性；並強調美國支持立陶宛反制中國的持續脅迫。

外交部指出，對於美方在3月間已分別與立陶宛、捷克及德國等理念相近國家共同公開傳達對台海和平穩定的支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

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外交部表示，中國慣以政治打壓、經濟脅迫及「灰色地帶」攻勢等行徑達政治目的，已為國際社會高度關切，而民主陣營國家也因此更加團結面對威權挑戰。

外交部強調，歡迎各國持續關注台海安全，台灣為民主陣營的一員，也將與理念相國家持續密切協調合作，共同應對威權國家的脅迫行徑，並捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海及區域的和平與穩定。（編輯：楊凱翔）1130326